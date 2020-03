Deutschland: Inflation stagniert im Februar bei 1,7 Prozent

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland hat sich im Februar nicht verändert. Die Verbraucherpreise seien um 1,7 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag laut einer zweiten Schätzung mit. Die Inflationsrate hatte bereits im Januar auf diesem Niveau gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent.

Der für europäische Zwecke erhobene Preisindex HVPI stieg im Februar zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozent und zum Vormonat um 0,6 Prozent. Auch hier wurde die erste Schätzung bestätigt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die gesamte Eurozone mittelfristig eine Rate von knapp zwei Prozent an. Die Zuspitzung der Coronavirus-Krise dürfte in den kommenden Monaten nicht nur auf der Konjunkturentwicklung, sondern auch auf der Preisentwicklung lasten. Davor hatte am Donnerstag auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde gewarnt. Dazu dürfte auch der jüngste Einbruch der Ölpreise beitragen./jsl/ssc/jha/