Deutschland: Inflationsrate steigt wie erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich die Inflation zu Beginn des Jahres wie erwartet verstärkt. Die Verbraucherpreise sind im Januar im Jahresvergleich um 1,7 Prozent geklettert, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Erhebung wie erwartet bestätigt. Im Dezember hatte die Rate noch bei 1,5 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat fielen die Verbraucherpreise im Januar um 0,6 Prozent. Auch dies war erwartet worden.

Der für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) maßgebende Harmonisierte Preisindex (HVPI) stieg im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,6 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurde eine erste Schätzung wie erwartet bestätigt. Gegenüber dem Vormonat fielen die HVPI-Verbraucherpreise um 0,8 Prozent./jkr/jha/