Deutschland: Preisrückgang auf Herstellerebene schwächt sich weiter ab

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise auf Produzentenebene sinken in Deutschland immer schwächer. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Erzeugerpreise im November 0,5 Prozent tiefer als ein Jahr zuvor. Das ist der schwächste Preisrückgang seit Februar. Analysten hatten ein Minus von 0,6 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, um 0,2 Prozent.

Ausschlaggebend für die Entwicklung sind weiterhin die Energiepreise. Diese sanken im Jahresvergleich deutlich, während sie im Monatsvergleich stiegen. Ohne Energie wären die Erzeugerpreise im Jahresvergleich nicht gefallen, sondern um 0,3 Prozent gestiegen./bgf/stk