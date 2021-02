Deutschland stellt 1,5 Mrd Euro für globalen Kampf gegen Corona bereit

Berlin (Reuters) - Deutschland hat beim digitalen G7-Gipfel 1,5 Milliarden Euro für den internationalen Kampf gegen das Coronavirus zugesagt.

Die internationale Impfallianz Gavi erhält davon eine Milliarde Euro, wie die Bundesregierung am Freitag mitteilte. Die übrigen 500 Millionen Euro gehen an die Weltgesundheitsorganisation WHO und in die Forschung für Impfstoffe vor allem mit Blick auf Mutationen des Virus.

Bislang finden nach Angaben von Entwicklungshilfeminister Gerd Müller nur 0,5 Prozent der Impfungen in den ärmsten Ländern der Welt statt. "Das Ziel ist, bis Jahresende mindestens 20 Prozent der Bevölkerung in Entwicklungsländern zu impfen", erklärte der CSU-Politiker. "Die Finanzierung dazu ist aber auch nach dem G7-Gipfel noch nicht sichergestellt." Deshalb müssten die G20 und die Europäische Union ihr Engagement ebenfalls weiter ausbauen. "Nur mit Impfungen kommen wir aus der Pandemie", erklärte Bundesfinanzminister Olaf Scholz. "Heute machen wir klar: Wir stehen an der Seite der ärmsten Länder."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte auf Twitter mit, die EU werde ihren Beitrag für die internationale Impfallianz von 500 Millionen auf eine Milliarde Euro verdoppeln. Dies sei "ein wahrer Moment der globalen Solidarität". Allein 100 Millionen Euro seien dafür bestimmt, Impfstoffe für Afrika bereitzustellen. Zudem arbeite die EU mit Herstellern daran, Produktionskapazitäten in Afrika aufzubauen. Auch Lizenzen für lokale Produzenten würden entwickelt.