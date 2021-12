Privatanleger interessieren immer mehr für die Welt der ETFs, Indizes und Zertifikate!

„Geben Sie sich nicht mit dem Konventionellen zufrieden. Wagen Sie es, anders zu sein“ so lautet der Leitsatz bei VanEck, Zitat CEO Jan van Eck. Diese Philosophie manifestierte sich auch im vergangenen Jahr in Form eines ETFs. Ein ETF, der in erster Linie von automatisierter KI gesteuert wird und sich ausschließlich auf die Stimmungsanalyse in den Sozialen Medien mit Fokus auf Marktteilnehmer aus dem Einzelhandel konzentriert.

Dieser Trend ist auch bei anderen großen ETF- und Index-Emittenten nicht unbemerkt geblieben.

So wurde beispielsweise der S&P Global Market Intelligence S&P 500 Twitter Sentiment Index im November dieses Jahres aufgelegt, und in Kürze wird der MEME ETF von Will Hershey von Roundhill Investments folgen. Sie alle basieren auf dem unkonventionellen Ansatz, den die Analyse von Stimmungsdaten aus den Sozialen Medien für den Finanzmarkt bietet, und sie stehen in direkter Abhängigkeit dazu.

Als Pionier der Sentiment-Analyse, besser bekannt als Emotional Data Intelligence, steht Stockpulse an der Spitze dieses einzigartigen Trends. In Zusammenarbeit mit der ICF Bank AG und der UniCredit/HVB hat Stockpulse mehrere Indizes mit erstaunlicher Outperformance entwickelt. Das hochmoderne KI-System bedient sich aus den unterschiedlichsten Sozialen Medien und verwaltet die Indizes aktiv. Dadurch unterscheidet sich Stockpulse maßgeblich von anderen Mitbewerbern. Das Team verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung und Leidenschaft auf diesem Gebiet, die sich in den Erfolgen des Deutschland Top Aktien Index – TIXX (Ausgabe: Januar 2020) widerspiegelt. Der Index stützt sich auf ein deutsches Aktienuniversum aus dem HDAX.

Wir begrüßen den Trend, Stimmungsdaten Teil der Investmentstrategie werden zulassen, selbst bei unserer Konkurrenz, denn dank Big-Data befinden wir uns für die Finanzmärkte in einem revolutionären Zeitalter. Die industrielle Revolution 4.0 bahnt sich langsam ihren Weg in die Finanzbranche, und die Privatanleger stehen an der Spitze dieser modernen Investmentstrategie. Die Entwicklung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist unter der ISIN DE000A26RWY8 abrufbar. Ein direktes Investment in den TIXX ist für Anleger nicht möglich. Die HVB hat aber ein Index-Zertifikat auf den TIXX aufgelegt das die Entwicklung dieses Index nahezu 1:1 abbildet. Die Entwicklung dieses Index-Zertifikats ist unter der ISIN DE000HZ5UBV2 abrufbar.

Deutschland Top Aktien Index (TIXX)

In dieser Watchlist haben Sie einen Überblick darüber, welche Einzelwerte aktuell als Grundlage für den Deutschland Top Aktien Index (TIXX*) dienen. Während die großen Aktien-Indizes wie Dax oder EuroStoxx 50 vor allem auf quantitative Merkmale zur Aktien-Auswahl setzen (z. B. Markt-Kapitalisierung oder Free Float), überzeugt der TIXX durch Qualität: Nur diejenigen Aktien werden in den TIXX und die Watchlist aufgenommen, die mittelfristig eine besonders starke Entwicklung vermuten lassen. Basis der vierteljährlichen Überprüfungen des TIXX sind umfangreiche und vollautomatisiert durchgeführte Analysen der allgemeinen Marktstimmung durch Stockpulse, einem Pionier in der Welt der Emotional Data Intelligence für die Finanzmärkte. Jetzt kostenlos bei onvista registrieren und direkt einen Blick in die Watchlist werfen!

