Deutschland: Überschuss im Handel mit anderen Länder gesunken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der viel kritisierte Überschuss Deutschlands im Handel mit anderen Ländern ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Der Leistungsbilanzüberschuss verringerte sich leicht um 2 Milliarden auf 245,5 Milliarden Euro, wie die Deutsche Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht mitteilte. Unter anderem die sehr verhaltene Entwicklung des Welthandels hinterließ "eine sichtbare Delle in der deutschen Exportbilanz, während die Wareneinfuhren trotz des Abschwungs der Industrie vergleichsweise kräftig zulegten", erläuterte die Bundesbank.

Globale Handelskonflikte hatten 2019 den Welthandel gedämpft. Das bekam die deutsche Exportwirtschaft zu spüren. Deutschland führt seit Jahren mehr Waren und Dienstleistungen aus, als es einführt. Das ist vor allem US-Präsident Donald Trump ein Dorn im Auge. Kritik kommt aber auch von der EU-Kommission.

Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) betrug der Überschuss 7,25 Prozent. Damit unterschreite die Quote ihren Hochpunkt von 8,5 Prozent des BIP im Jahr 2015 nunmehr deutlich, nachdem sie bereits in den drei vorangegangenen Jahren rückläufig gewesen sei, erklärte die Bundesbank. "Aus heutiger Sicht scheint es wenig wahrscheinlich, dass der Saldo der deutschen Leistungsbilanz in den kommenden Jahren wieder ansteigen wird."/mar/DP/jkr