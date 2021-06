Deutschland und Frankreich einigen sich auf weniger Atommüll-Transporte

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung und Frankreich haben sich auf weniger Atommüll-Transporte nach Deutschland verständigt.

So soll es statt bis zu 17 Transporten nun nur noch einer sein, wie Umwelt- und Wirtschaftsressort am Mittwoch bekanntgaben. Dabei geht es um Müll aus der französischen Wiederaufarbeitungs-Anlage La Hague, der nach Deutschland zurückgebracht werden muss. Da aber unter anderem Spezialbehälter für mittelradioaktive Metallreste fehlen, wird jetzt hochradioaktiver Müll in drei bis fünf Castor-Behältern ins Zwischenlager im baden-württembergischen Philippsburg gebracht. Unterm Strich bleibt die Radioaktivität des Mülls vergleichbar, die Menge ist aber geringer. Deutschland zahlt zudem einen Ausgleich an die französischen Spezialfirmen, der aus Beträgen der Akw-Betreiber und des deutschen Atom-Fonds fließen soll.

Bundestags-Kreisen zufolge geht es um insgesamt rund eine Milliarde Euro, wovon die Unternehmen den etwas größeren Teil zahlen. Der Bundestag soll für die Regelung am Donnerstag einer entsprechenden Bestimmung im Entsorgungsfondsgesetz zustimmen. Ein Ja gilt als sicher.

Der Bundesregierung zufolge hat das Abkommen eine Reihe von Vorteilen: Zum einen verringerten sich die Kosten für Transport und Lagerung deutlich. Für Zwischen- und Endlagerung muss der staatliche Atomfonds aufkommen, der von den Akw-Betreibern mit 24 Milliarden Euro ausgestattet wurde. Dafür kauften sie sich von ihrer Verantwortung frei. Aber auch für die Unternehmen werde es trotz ihres Beitrags günstiger, da sie eigentlich für die Transporte aufkommen müssten. Zudem sei es auch innenpolitisch ein Gewinn, dass weniger Atommüll unterwegs sei.

Die Transporte hatten in der Vergangenheit immer wieder für massive Proteste gesorgt und einen hohen Sicherheitsaufwand nach sich gezogen. Besonders die Lieferungen ins niedersächsische Gorleben waren heftig umstritten. Dorthin wird jetzt nichts mehr gebracht. Der Standort ist auch als Endlager ausgeschlossen worden. Das letzte Akw in Deutschland geht im nächsten Jahr vom Netz.