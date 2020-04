Deutschland und Frankreich für Untersuchung von Corona-Ausbruch zu späterem Zeitpunkt

Sydney/Berlin (Reuters) - Deutschland und Frankreich sehen eine unmittelbare Aufklärung des Coronavirus-Ausbruchs als nicht dringlich an.

Derzeit stehe der Kampf gegen das Virus im Vordergrund, betonten die Regierungen beider Länder am Mittwoch. Dies sei nicht der Zeitpunkt für eine Untersuchung, habe Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dem australischen Ministerpräsidenten Scott Morrison in einem Telefonat gesagt, hieß es in französischen Regierungskreisen. Zunächst müsse die Pandemie bezwungen werden, bevor man sich mit Verantwortlichkeiten auseinandersetze. Dabei sei eine internationale Zusammenarbeit wichtig, sagte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert. "Die Bundesregierung hat keine Sanktionspläne", fügte er mit Blick auf eine US-Klage gegen China hinzu.

Morrison war mit seiner Forderung nach einer internationalen Untersuchung vorgeprescht und hatte bei Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump um Unterstützung geworben. China warf Australien vor, mit dem Vorstoß Anordnungen der US-Regierung umzusetzen. Trump hat bereits früher von China verlangt, den genauen Ablauf der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus offenzulegen. Hintergrund sind Spekulationen, dass das Virus nicht von einem Tiermarkt, sondern aus einem chinesischen Regierungs-Labor in Wuhan stammen könnte. Der Weltgesundheitsbehörde (WHO) zufolge gibt es dafür aber bisher keine Belege.

Die USA werfen China in der Corona-Krise vor, nicht offen gewesen zu sein. Trump drohte der Volksrepublik mit Konsequenzen, sollte sich herausstellen, dass das Land für den Ausbruch verantwortlich sei. Der US-Präsident stellte zudem die Zahlungen an die WHO ein, da er ihr eine zu große Nähe zu China vorwirft. Angesichts der steigenden Infektionen und Todeszahlen vermuten Trump-Kritiker dahinter wiederum eine Ablenkungsstrategie des US-Präsidenten. Die USA sind weltweit am stärksten von dem Coronavirus betroffen. Der US-Bundesstaat Missouri reichte wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bei einem US-Bundesgericht Klage gegen China ein, weil die Regierung in Peking nicht transparent genug gewesen sei und so die Ausbreitung des Virus begünstigt habe.

Die Regierungen von Deutschland und Frankreich sagten der WHO ihre Unterstützung zu. Sie betonten aber auch, dass es nach der Corona-Krise eine Aufarbeitung der Geschehnisse und Versäumnisse geben müsse. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, dass "zum gegebenen Zeitpunkt" genau analysiert werden müsse, was in jeder Phase der Pandemie geschehen sei. Dies sei wichtig, um Lehren für die Zukunft ziehen zu können. Dies betreffe alle Akteure weltweit. Dabei komme der WHO eine wichtige Aufgabe zu.