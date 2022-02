Deutschland und Frankreich schieben 10-Mrd-Fonds an - Ziel größere Startups fördern

Berlin (Reuters) - Deutschland, Frankreich und mehr als ein Dutzend weiterer EU-Länder wollen Technologie-Startups mit öffentlichen Geldern einen Schub verleihen.

Eine gemeinsame Erklärung unterzeichneten am Dienstag für die Bundesregierung Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck, wie die beiden Ministerien in Berlin mitteilten. Deutschland und Frankreich wollen für die Initiative zunächst jeweils eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Die anderen Unterstützer - darunter unter anderem Italien, Spanien, die Niederlande, Österreich und Schweden - sollen erst in den nächsten Wochen über ihren eigenen Beitrag entscheiden. Insgesamt ist ein Volumen von mindestens zehn Milliarden Euro vorgesehen.

Mit dem geplanten Förderfonds sollen Startups unabhängiger von Investoren aus den USA und Asien werden. In Europa fehlt es bislang oft an Geldgebern. Speziell geht es bei der ETCI-Initiative (European Tech Champions Initiative) um bereits länger am Markt befindliche Jungunternehmen, die in der Regel schon mehrere Finanzierungsrunden durchlaufen haben, nun aber einen weiteren Schub benötigen, um in neue Größenordnungen vorzustoßen. Hier wollen die Länder stärker Anreize setzen, zusammen mit dem Staat privates Kapital zu mobilisieren.

Zehn bis 20 Fonds sollen ins Leben gerufen werden, um Technologie-Champions zu finanzieren - jeweils mit über einer Milliarde Euro. "Unser Ziel ist es letztlich, bis 2030 zehn Technologieunternehmen mit einem Wert von jeweils mehr als 100 Milliarden Euro zu haben", hatte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire am Montag gesagt.

Lindner erklärte am Dienstag, er gehe darum, privates Kapital zu hebeln, um so den Effekt zu verstärken. Vor allem bei Finanzierungssummen von über 100 Millionen Euro wendeten sich Startups oft an Investoren aus China oder den USA. "Es gibt einen Engpass bei europäischen Fonds in diesem Segment." Habeck ergänzte, eine Milliarde Euro für die Initiative komme aus dem Zukunftsfonds, der ebenfalls Startups stärken soll.