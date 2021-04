Deutschland und Frankreich streiten über Nachhaltigkeit der Atomkraft

Berlin (Reuters) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze geht im Streit über die Förderung der Atomkraft für den Klimaschutz auf Konfrontation zu Frankreich.

"Eine Energieform, die nachfolgenden Generationen dauerhaft immens hohe Kosten und Gefahren aufbürdet, kann nicht nachhaltig sein", sagte Schulze am Montag. Sie reagierte damit auf Äußerungen von Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire. Dieser hatte der Funke Mediengruppe gesagt: "Europa wird das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 nicht ohne die Kernkraft erreichen." Alle europäischen Partner müssten verstehen, dass die Atomkraft zu den wesentlichen Grundlagen der Wettbewerbsfähigkeit und der Souveränität Frankreichs, aber auch der europäischen Energie-Souveränität gehöre. "Wir sind auf gutem Weg zu gewährleisten, dass die Nuklearenergie als CO2-freie Energie anerkannt wird, die zur grünen Finanzierung in Europa berechtigt ist", sagte Le Maire, räumte zugleich aber ein: "Der Streit hierüber ist intensiv."

Hintergrund sind die EU-Pläne zur sogenannten Taxonomie. Diese soll zunächst ein Richtlinie für Investoren sein, welche Projekte als klimafreundlich und nachhaltig gelten. Letztlich bedeutet dies aber, dass sich Mitgliedstaaten und die EU selbst dies bei ihren Ausgaben zueigen machen müssten. So rückt auch der "Green recovery plan" mit seinen 750 Milliarden Euro in den Vordergrund. Deutschland und Frankreich wollen ihre Pläne für Ausgaben aus ihrem Anteil am Dienstag der EU-Kommission übermitteln.

"Die Taxonomie als Kompass für nachhaltige Investitionen muss die Atomkraft ausschließen", machte Schulzke auch für die Bundesregierung insgesamt deutlich. Hinter den Kulissen läuft seit Monaten nicht nur ein Streit über die Nachhaltigkeit von Atomkraft, sondern auch von Erdgas.

Frankreich hatte sich mit einigen osteuropäischen Staaten abgesprochen und vorgeschlagen, beides mit Einschränkungen als nachhaltig einzustufen. Bisher hat die EU in ihren Plänen sowohl Atom als auch Gas vorerst nicht berücksichtigt. Beim endgültigen Konzept im Sommer könnte sich das nun ändern, da auch ein erstes Beratungsgremium sich pro Atom und Gas ausgesprochen hatte. Zudem soll das EU-Konzept als sogenannter delegierter Rechtsakt vorgelegt werden. Um diesen zu ändern, müsste Deutschland eine Mehrheit dagegen organisieren. Dies gilt als schwierig, auch wenn Länder wie Österreich, Spanien und Dänemark an Deutschlands Seite stehen.