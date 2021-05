Deutschland und Frankreich wollen Wirtschaft nach Pandemie wieder schnell hochfahren

Berlin (Reuters) - Deutschland und Frankreich wollen in der abklingenden Pandemiekrise ihr Wachstum ankurbeln.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte am Donnerstag nach einem Gespräch mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire, es gehe beiden Ländern darum, die Wirtschaft nach Ende der Pandemie und Aufhebung der Beschränkungen schnell wieder hochzufahren und zu stärken. "Wir wollen mehr Anreize geben für Wachstum, private und zukunftsgerichtete Investitionen." Deutschland und Frankreich setzten mit Blick auf die globale Wettbewerbsfähigkeit einen Schwerpunkt auf Industriekooperationen.

Die beiden größten Volkswirtschaften der Euro-Zone gehen nach dem Urteil der beiden Minister gestärkt aus der Pandemie hervor. Sie werden laut Altmaier schon in einigen Monaten wieder in der Lage sein, "die alte Stärke zu erreichen und zu übertreffen".

Die französische Wirtschaft befindet sich nach den Worten Le Maires sogar auf einem starken Erholungskurs. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um fünf Prozent wachsen, sagte Le Maire dem Radiosender France Inter. Die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone hatte Mitte März den dritten nationalen Lockdown verhängt, nachdem die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus und die der neuen Positiv-Tests in die Höhe geschnellt waren. Mitte Mai wurden die Beschränkungen gelockert.

Für Deutschland geht die Bundesbank davon aus, dass die Wirtschaft nach dem Einbruch zu Jahresbeginn im Frühjahr wieder deutlich wächst und ihr Vorkrisenniveau bereits im Herbst wieder überschreiten wird.