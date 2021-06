Deutschland und UN laden zur zweiten Libyen-Konferenz nach Berlin

Berlin (Reuters) - Deutschland und die Vereinten Nationen wollen den Friedensprozess in Libyen mit einer weiteren Konferenz voranbringen.

"Außenminister Heiko Maas und der Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres haben die teilnehmenden Staaten und Organisationen des Berliner Prozesses zur Zweiten Berliner Libyen-Konferenz am 23. Juni ins Auswärtige Amt in Berlin eingeladen", erklärte das Außenministerium am Dienstag in Berlin. Erstmals werde auch die libysche Übergangs-Einheitsregierung teilnehmen.

Angesichts des Bürgerkrieges in dem nordafrikanischen Land hatte Deutschland Anfang 2020 mit dem sogenannten Berliner Prozess und einer ersten Konferenz versucht, einen Beitrag zur Entspannung der Lage zu leisten. Die Kämpfe zwischen den verfeindeten Gruppen sind mittlerweile abgeflaut, seit Oktober 2020 gilt ein Waffenstillstand. Die Blockade der libyschen Ölquellen wurde aufgehoben, sodass Libyen wieder über größere Einnahmen verfügt. Die Lage gilt aber immer noch als instabil.

Die Konferenz solle nun die nächsten Schritte zur weiteren Stabilisierung des Landes vorbereiten, erklärte das Außenministerium. Im Vordergrund stünden dabei die Vorbereitungen der für den 24. Dezember angesetzten nationalen Wahlen und der im Waffenstillstand vereinbarte Abzug ausländischer Truppen und Söldner. Daneben werde es auch um Schritte zur Vereinigung der libyschen Sicherheitskräfte gehen.