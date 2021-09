Deutschland und USA zurückhaltend zu neuer Taliban-Regierung

Berlin/Washington/Peking (Reuters) - Westliche Staaten haben sich zurückhaltend zur neuen Taliban-Regierung in Afghanistan geäußert.

Während Deutschland und die USA mit Sorge reagierten, will China die Kommunikation mit den radikal-islamischen Machthabern in Kabul aufrechterhalten. "Die Verkündung einer Übergangsregierung ohne Beteiligung anderer Gruppen und die gestrige Gewalt gegen Demonstrantinnen und Journalisten in Kabul sind nicht die Signale, die (...) optimistisch stimmen", teilte Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwoch vor einem Treffen mit seinem US-Kollegen Antony Blinken und einer Konferenzschaltung mit 20 Außenministern mit. Das Engagement des Westens werde aber vom Verhalten der Taliban abhängen. Diese hatten die Rückkehr der Diplomaten nach Kabul und die Wiederaufnahme der Entwicklungszusammenarbeit gefordert.

Die USA zeigten sich besorgt über einzelne Mitglieder der Übergangsregierung der Taliban sowie deren Werdegang und Vorgeschichte. "Die Welt schaut genau hin", erklärte das Außenministerium in Washington und verwies darauf, dass es keine Frauen im Kabinett gebe.

China betrachte die Einsetzung einer neuen Regierung als notwendigen Schritt zum Wiederaufbau Afghanistans, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. "Wir hoffen, dass die neuen afghanischen Behörden den Menschen aller Rassen und Fraktionen umfassend zuhören werden, um den Wünschen der eigenen Bevölkerung und den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft gerecht zu werden." China respektiere die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität Afghanistans.

In Tokio erklärte Kabinettschef Katsunobu Kato, dass Japan das Vorgehen der Taliban beobachte und die Zusammenarbeit mit den USA und anderen Ländern fortsetzen werde. Man stehe im "praktischen Dialog" mit den Taliban und tue das Möglichste, um die Sicherheit der japanischen Staatsangehörigen und der Ortskräfte zu gewährleisten, sagte der Regierungsvertreter.

Der grüne Außenpolitiker Omid Nouripour forderte die Bundesregierung auf, der Übergangsregierung die Anerkennung zu verweigern. "Je länger die Bundesregierung diese Frage offenlässt, desto mehr ermutigt sie die Taliban zu weiteren Erpressungen und desto mehr schwächt sie ihre eigene Verhandlungsposition bei den Gesprächen in Doha." Viele der Regierungsmitglieder hätten bereits dem "grausamen Taliban-Regime" von 1996 bis 2001 angehört, betonte Nouripour. "Diese Regierung ist ein Schlag ins Gesicht von Frauen, ethnischen Minderheiten und Andersdenkenden im Land."

MAAS WARNT VOR HUMANITÄRER KRISE IN AFGHANISTAN

Die Taliban hatten rund drei Wochen nach der Einnahme Kabuls am Dienstag eine Übergangsregierung in Afghanistan ernannt. Mullah Hassan Achund wurde zum amtierenden Regierungschef bestimmt. Er war enger Weggefährte von Mullah Omar, einem der Gründer der Taliban und Staatsoberhaupt während der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001. Nach Angaben des obersten Taliban-Führers Mullah Haibatullah Achundsada soll die Regierung so schnell wie möglich ihre Arbeit aufnehmen. Der Posten des Innenministers wurde an Siradschuddin Hakkani vergeben. Er soll an Selbstmordanschlägen beteiligt gewesen sein und über enge Kontakte zum Extremisten-Netzwerk Al-Kaida verfügen.

In Afghanistan droht nach Angaben von Maas eine dreifache humanitäre Krise. In vielen Teilen des Landes herrsche jetzt schon Nahrungsmittelknappheit aufgrund der Dürre. Gleichzeitig seien internationale Hilfszahlungen gestoppt worden, von denen viele Menschen abhängen. "Und wenn eine neue Regierung nicht in der Lage ist, die Staatsgeschäfte am Laufen zu halten, droht nach dem politischen der wirtschaftliche Kollaps - mit noch drastischeren humanitären Folgen", warnte der SPD-Politiker. Das sei auch eine zentrale Sorge der Nachbarstaaten.

Maas unterstrich vor dem Treffen mit Blinken auf dem US-Stützpunkt in Ramstein die Notwendigkeit einer engen Abstimmung mit den USA zu Afghanistan. Er habe deshalb zusammen mit Blinken zu der virtuellen Außenministerkonferenz eingeladen. Dabei soll erneut beraten werden, wie man mit den Taliban umgehen soll und weitere Menschen aus dem Land evakuieren kann.