Deutschland unterstützt Taiwan-Teilnahme an Weltgesundheitsversammlung

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung unterstützt die Teilnahme Taiwans als Beobachter an der am 18. Mai beginnenden Weltgesundheitsversammlung.

Deutschland haben sich dafür bereits am 7. Mai zusammen mit anderen westlichen Staaten bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingesetzt, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Für diesen Beobachterstatus, den Taiwan von 2009 bis 2016 innehatte, sei nach Auffassung der Bundesregierung keine Staatlichkeit erforderlich. Eine "sinnvolle Einbindung" Taiwans im Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus sei wünschenswert.

China sieht die Insel Taiwan als abtrünnigen Teil des eigenen Landes. Deutschland erkennt wie viele andere Staaten Taiwan deshalb nicht als eigenständigen Staat an, sondern betont die sogenannte Ein-China-Politik. Dennoch setzt sich die Bundesregierung für eine Einbindung Taiwans in internationale Organisationen wie die WHO ein. Man habe an den WHO-Generalsekretär gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien, den USA, Kanada, Australien und Neuseeland einen Brief geschrieben, dass Taiwan einen Beobachterstatus erhalten sollte, sagte der Außenamts-Sprecher. Die ostasiatische Demokratie gilt in der Corona-Bekämpfung als vorbildlich.

China fordert als Voraussetzung für eine Zustimmung der Teilnahme Taiwans an der Versammlung, dass die Insel akzeptiert, Teil Chinas zu sein. Das lehnte der taiwanische Gesundheitsminister ab.