Deutschland will Reisewarnungen ab Mitte Juni aufheben

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will die Reisewarnung für 31 europäische Staaten schon ab 15. Juni aufheben - vorausgesetzt die Entwicklung der Coronavirus-Pandemie lässt das zu.

Die seit Mitte März bestehende Reisewarnung würde dann durch die schwächeren Reisehinweise ersetzt, hieß es am Dienstag in Regierungskreisen. Ein entsprechendes Papier sei in der Abstimmung zwischen den Ministerien. "Es ist in der Substanz nicht strittig", sagte ein Insider. Geplant sei, das Papier am Mittwoch im Kabinett zu beschließen. Sicher sei das aber noch nicht, da man sich noch mit anderen Ländern über Einzelheiten abstimmen wolle. Dennoch sorgten an den Börsen die Aussichten auf eine Lockerung der Reisebeschränkungen für Belebung, vor allem Aktien von Tourismusunternehmen legten teils kräftig zu.

Zu den 31 Staaten gehören die 26 EU-Partner sowie Großbritannien, Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Dem Insider zufolge wird zum Beispiel noch an Ausnahmen gearbeitet. Diese würden Länder oder Regionen betreffen, die über sieben Tage hinweg mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner aufweisen. Ziel seien gemeinsame Kriterien innerhalb der EU, selbst wenn der Zeitpunkt der Öffnung variiere.

Spanien, das erheblich vom Tourismus abhängt und von Juli an wieder Urlauber einreisen lassen will, dringt auf einheitliche EU-Regeln für die Öffnung der Grenzen. Die Reisefreiheit im Schengen-Raum müsse wieder eingeführt werden, sagte Außenministerin Arancha Gonzalez dem Hörfunksender Cadena Ser. Zum Schengen-Raum gehören neben den EU-Staaten Großbritannien, die Schweiz, Liechtenstein, Island und Norwegen. "Wir müssen mit unseren europäischen Partnern gemeinsame Regeln festlegen, die es uns erlauben, die Freizügigkeit auf europäischem Gebiet wiederzuerlangen", sagte Gonzalez. Obwohl einzelne Staaten unterschiedliche Termine für die Öffnung ihrer Grenzen genannt hätten, müsse es gemeinsame Vorgaben im Schengen-Raum geben, um die Binnengrenzen zu öffnen und Bestimmungen für die Außengrenzen zu festzusetzen. Dazu gehören nach einem Diskussionspapier der spanischen Regierung für die EU auch individuelle Gesundheitstest für Reisende.

Die Bundesregierung plant zudem laut "Bild"-Zeitung im Inland eine Verlängerung der Kontaktbeschränkungen bis zum 29. Juni. Das Blatt berief sich auf einen Entwurf, der von den Ländern noch abgesegnet werden müsse. Danach sollen sich im öffentlichen Raum maximal zehn Menschen oder Angehörige zweier Hausstände treffen können. Die Zahl der Besucher in der eigenen Wohnung solle nicht mehr beschränkt werden, allerdings müssten genügend Platz zur Einhaltung der Abstandsregeln und ausreichend Frischluft zur Verfügung stehen. Ein Regierungssprecher sagte dazu: "Die Gespräche laufen noch. Wir wollen den Gesprächen nicht vorgreifen."