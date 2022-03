Deutschland will viele Ukraine-Flüchtlinge medizinisch versorgen

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland will laut Bundesregierung eine zentrale Rolle bei der Versorgung der vielen Kriegsverletzten und Kranken ohne Behandlungsmöglichkeit aus der Ukraine spielen. "Das Gesundheitswesen der Ukraine steht teilweise vor dem Zusammenbruch - darauf bereiten wir uns vor", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag in Berlin. "Deutschland wird eine zentrale Rolle bei der medizinischen Versorgung der Bürger aus der Ukraine spielen", sagte Lauterbach./bw/DP/stw