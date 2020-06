Deutschlands Bevölkerung wächst langsamer

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Bevölkerung Deutschlands ist im vergangenen Jahr langsamer gewachsen als die Jahre zuvor. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, kamen 2019 unterm Strich 147 000 Personen dazu. Zum Jahresende lebten damit 83,2 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Das waren 0,2 Prozent mehr als im Jahr davor.

Seit 2011 wächst die Bevölkerung der Statistik zufolge kontinuierlich. Einen Rekordzuwachs gab es durch die hohe Zuwanderung im Jahr 2015, danach verlangsamte sich die Zunahme. Den vorläufigen Ergebnissen zufolge sind im vergangenen Jahr etwa 300 000 Personen mehr zu als abgewandert - der sogenannte Wanderungsüberschuss. Gleichzeitig überstieg die Zahl der Sterbefälle die Zahl der Geburten um 161 000 - das Geburtendefizit.