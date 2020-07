'Deutschlandtrend': SPD verliert zwei Prozentpunkte

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD verliert in einer neuen Umfrage an Zustimmung. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würden 14 Prozent die Traditionspartei wählen - ein Minus von zwei Prozentpunkten. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-"Deutschlandtrend" von Infratest Dimap hervor. Alle anderen Parteien blieben unverändert: Union 37 Prozent, Grüne 20, AfD 11, Linke 7 und FDP 5 Prozent./zeh/DP/fba