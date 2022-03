Deutz: Anleger honorieren Rückkehr in die Gewinnzone – Ausblick aber nur unter Vorbehalt – Trotzdem 2. Chance für Anleger?

Corona, Differenzen im Vorstand und der Ukraine Krieg haben der Aktie des Kölner Motorenbauers schwer zugesetzt. Ende September 21 stand der Kurs noch bei mehr als 8 Euro. Die heutigen endgültigen Zahlen lassen die Anleger wieder zugreifen und die Papiere legen um die 8 Prozent zu.

Ausblick nur unter Vorbehalt

Infolge des Russland-Ukraine-Krieges und der weltweiten Lieferengpässe will der Motorenhersteller Deutz nur einen Ausblick auf das laufende Jahr unter Vorbehalt abgeben. Zwar seien keine direkten Lieferanten in den Regionen ansässig und das Umsatzvolumen von geringem Umfang, teilte der im SDax notierte Konzern am Montag in Köln mit. Indirekt seien die Folgen für das Geschäft aber nicht vorhersehbar. Ohne die Auswirkungen des Krieges rechne das Unternehmen mit einer Umsatzerhöhung auf 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro sowie einer höheren Marge zum operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) von 3,5 bis 5,5 Prozent.

„Die Versorgungssituation ist weiterhin angespannt und wir rechnen mit weiterem Margendruck auch über die Supply Chain. Gleichzeitig kann niemand die wirtschaftlichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs vorhersehen. Daher stellen wir uns auf ein herausforderndes Jahr ein“, sagte der neue Konzernchef Sebastian Schulte laut Mitteilung.

2021 hatte Deutz seinen Umsatz deutlich nach einem corona-bedingt schwachen Vergleichsjahr gesteigert. Nach knapp 1,3 Milliarden Euro erhöhte das Management den Erlös auf 1,62 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bei 37,2 Millionen Euro nach minus 74,7 Millionen im Vorjahr. Die Zahlen fallen damit wie vom Vorstand prognostiziert aus, liegen aber immer noch nicht auf dem Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019. Unter dem Strich verdiente Deutz 38,2 Millionen Euro und schaffte damit wieder den Sprung in die Gewinnzone.

2. Chance für Anleger?

Zuletzt haben der überraschende Chefwechsel und der Ukraine-Krieg dafür gesorgt, dass die Aktien in der Spitze fast um 50 Prozent korrigiert hat. Deutz ist aber auf einen guten Weg die Krise Schritt für Schritt hinter sich zu lassen. 2021 ist der Kölner Motorenbauer wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Nach den Schätzungen der Experten soll der KGV in diesem Jahr wieder unter 10 liegen. Deutz gibt den Ausblick zwar nur unter Vorbehalt ab, da die Länge des Ukraine-Krieges nicht abzuschätzen ist, trotzdem sollten Anleger sich davon nicht abhalten lassen, die Aktie jetzt ins Auge zu fassen.

Mit dem heutigen Sprung über die Marke von 5 Euro hellt sich das Chartbild auch deutlich auf. Sollte alles so kommen wie Deutz unter Vorbehalt prognostiziert hat, dann sind in 12 bis 18 Monaten Kurse über 7 Euro möglich. Daher hat sich Deutz mindestens einen Platz auf der Watchlist verdient. Mutige Anleger greifen zu, wenn der Kurs ein Stück zurückkommt und haben dabei im Hinterkopf, dass schlechte Nachrichten aus dem Ukraine-Krieg die Aktie auch nochmal unter 5 Euro drücken können.

Von Markus Weingran

Foto: Tobias Arhelger / Shutterstock.com