DEUTZ - Reicht das schon aus?

DEUTZ AG - WKN: 630500 - ISIN: DE0006305006 - Kurs: 6,835 € (XETRA)

Gemäß der letzten Chartbesprechung der Aktie von Deutz sollte der Wert konsolidieren. Antizyklische Chancen sollten sich nach der Ausbildung von Umkehrkerzen im Bereich von 6,88 EUR ergeben. Und tatsächlich gab die Aktie über mehrere Tage ab und setzte an den mehrmonatigen Aufwärtstrend zurück. Dort bildeten sich aber keine Umkehrkerzen, sondern der SDAX-Titel wurde bis zum nächsten Support bei 6,60 EUR abverkauft. Erst dort melden sich heute die Käufer mit einem bullischen Reversal zurück.

Eine gewisse Ausgangsbasis ist also geschaffen, doch muss sich diese Umkehr erst noch beweisen. Bereits bei 6,88 EUR und etwas darüber in Form der unteren Trendkanalbegrenzung stellen sich Widerstände in den Weg. Der prozyklische Trigger liegt unverändert bei 7,27 EUR. Darüber besteht deutliches Aufwärtspotenzial in Richtung einer Kurslücke aus dem Juli 2019 bei 8,06 EUR.

Auf der Unterseite sollten Anleger weiterhin den Support bei 6,60 EUR im Blick behalten. Bricht dieser, könnte sich die Konsolidierung weiter ausdehnen, wobei 6,37 EUR und 5,98 EUR die nächsten Ziele darstellen.

Fazit: Nach knapp drei Handelswochen der Konsolidierung könnte die Deutz-Aktie wieder eine Aufwärtssequenz starten. Eine erste Testposition ist möglich. Diese können Anleger entweder prozyklisch über 7,27 EUR oder antizyklisch bei 5,98 EUR ausbauen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,30 1,49 1,73 Ergebnis je Aktie in EUR -0,89 0,57 0,63 KGV - 12 11 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,08 0,15 Dividendenrendite 0,00 % 1,17 % 2,19 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)