Deutz spricht von einem Übergangsjahr und will eine konstante Dividende auszahlen

Der Kölner Motorenbauer Deutz AG (ISIN: DE0006305006) will wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 15 Cent je Aktie ausschütten. Somit ergibt sich beim derzeitigen Aktienkurs von 2,74 Euro eine aktuelle Dividendenrendite von 5,47 Prozent. Im Jahr 2014 hatte der im SDAX gelistete Konzern erstmals wieder seit dem Geschäftsjahr 2007 eine Dividende gezahlt. Die Hauptversammlung soll am 14. Mai 2020 in Köln stattfinden.

Deutz steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr die Umsatzerlöse um 3,5 Prozent auf 1,84 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) hat sich im Geschäftsjahr 2019 um 3,9 Prozent auf 78,8 Mio. Euro reduziert. Die EBIT-Rendite (vor Sondereffekten) sank um 30 Basispunkte auf 4,3 Prozent. Das Konzernergebnis ist um 25,2 Prozent auf 52,3 Mio. Euro gesunken. Bereinigt um Sondereffekte belief sich das Konzernergebnis auf 44,2 Mio. Euro und das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 0,37 Euro gegenüber 0,58 Euro im Vorjahr.

Das Konjunkturumfeld und der Coronavirus machen 2020 zum Übergangsjahr, wie Deutz am Mittwoch weiter berichtet. Um den erwarteten Ergebnisbelastungen entgegenzuwirken, hat das Unternehmen ein Effizienzprogramm aufgelegt. Mit dem Programm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit soll die Komplexität entlang der gesamten Wertschöpfungskette reduziert und die Effizienz im Unternehmen gesteigert werden.

Redaktion MyDividends.de