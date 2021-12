Devisen: Euro bei 1,13 US-Dollar - Türkische Lira steigt stark

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag weiter an der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,13 Dollar und etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1273 Dollar festgesetzt.

Auftrieb erhielt der Euro durch die etwas bessere Stimmung an den Aktienmärkten. Der US-Dollar als Weltreservewährung war daher etwas weniger gefragt, wovon der Euro profitierte. Ansonsten gab es nur wenige Impulse im Währungsraum. Die trübe GfK-Konsumstimmung für Deutschland bewegte den Euro nicht nennenswert. Drastische Kursgewinne gegenüber US-Dollar und Euro verzeichnete die türkische Lira. Nachdem die Währung über Wochen hinweg im Sinkflug war, wertete sie am Montagabend um bis zu 25 Prozent auf. Auslöser waren Regierungsmaßnahmen gegen eine weitere Abwertung, die Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ankündigte. Demnach will die Regierung unter anderem Einlagen in Lira gegen Verluste aus Wechselkursschwankungen absichern. Am Dienstagmorgen wertete die Lira zunächst weiter auf, gab die zusätzlichen Gewinne aber wieder ab. Für einen Dollar waren zuletzt 13,49 Lira fällig, ein Euro wurde zu 15,28 Lira gehandelt. Vor dem Regierungspaket war der Dollar-Lira-Kurs bis auf 18,41 Lira gestiegen, für einen Euro mussten bis zu 20,74 Lira gezahlt werden. Aus Sicht der Lira waren das jeweils historische Tiefstände. Vor den Regierungsschritten hatte die Lira im laufenden Jahr deutlich mehr als die Hälfte ihres Werts verloren. Vor allem seit November ging es steil nach unten./bgf/stk