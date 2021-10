Devisen: Euro bei 15-monatigem Tiefstand

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag knapp über seinem zur Wochenmitte markierten 15-Monatstief gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1550 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1562 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende richtete sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf Arbeitsmarktdaten aus den USA. Es steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung an. Dem Bericht wird hohe Bedeutung für die kurzfristige Geldpolitik der US-Notenbank Fed zugesprochen. Die Fed will ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe bald zurückfahren und macht den konkreten Zeitpunkt vom Zustand des Arbeitsmarkts abhängig./bgf/stk