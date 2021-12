Devisen: Euro bei knapp 1,13 US-Dollar - Türkische Lira stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwochvormittag kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1270 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Moderate Gewinne über die Nacht hinweg konnten nicht gehalten werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1295 Dollar festgesetzt.

Stabil entwickelt sich gegenwärtig auch die türkische Lira. Aktuell sind für einen Dollar 12,5 Lira fällig, für einen Euro müssen 14,1 Lira gezahlt werden. Die Landeswährung der Türkei notiert damit klar über ihren unlängst markierten Rekordtiefständen, im längeren Vergleich bleibt sie aber schwach. Das Stabilisierungspaket der Regierung, mit dem Wechselkursschwankungen egalisiert werden sollen, zeigt immer noch Wirkung. Vor dem Staatseingriff hatte sich die Lira in einem drastischen Sinkflug befunden, da das Vertrauen der Anleger in die Wirtschafts- und Geldpolitik des Landes stark gelitten hat.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige beachtenswerte Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. In den USA werden Wachstumszahlen zum Sommerquartal veröffentlicht, allerdings handelt es sich lediglich um eine zweite Schätzung. Grundsätzlich ist bereits bekannt, dass die US-Wirtschaft im Sommer deutlich an Schwung verloren hat. Aus der Eurozone werden keine entscheidenden Daten erwartet./bgf/stk