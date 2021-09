Devisen: Euro bewegt sich in ruhigem Umfeld kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwochvormittag in einem ruhigen Umfeld kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1840 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Nur kurz geriet der Euro leicht unter Druck. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1860 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte halten sich die Impulse durch Konjunkturdaten in engen Grenzen. Es stehen kaum Wirtschaftszahlen von größerer Bedeutung auf dem Programm. In den USA könnte zwar der am Abend anstehende Konjunkturbericht (Beige Book) der Notenbank Federal Reserve Interesse auf sich ziehen. Allerdings handelt es sich um eine Betrachtung der jüngeren Vergangenheit mit begrenzter Aussagekraft für die künftige Geldpolitik./bgf/men