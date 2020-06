Devisen: Euro bleibt unter 1,13 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich zur Wochenmitte kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Mittwochmorgen zuletzt zu 1,1272 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1308 (Montag: 1,1253) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8843 (0,8887) Euro gekostet.

Der wieder ein wenig stärkere Dollar hatte den Euro bereits am Dienstagnachmittag spürbar unter die Marke von 1,13 Dollar gedrückt. Unerwartet gute Konjunkturdaten aus den USA hatten den Greenback gestützt, während erfreuliche Wirtschaftsnachrichten aus Deutschland kaum Beachtung fanden.

In den Blick rücken nun Daten zur Verbraucherpreisentwicklung in der Eurozone, die am späten Vormittag veröffentlicht werden. Am Nachmittag stehen dann Immobiliendaten aus den USA auf der Agenda./la/mis