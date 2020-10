Devisen: Euro erholt sich teilweise von Vortagsverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Mittwoch teilweise von seinen Vortagesverlusten erholt. Die Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel mit zuletzt 1,1765 US-Dollar in etwa so viel wie bereits im europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1770 (Dienstag: 1,1795) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8496 (0,8478) Euro gekostet.

Der Euro machte einen Teil seiner Verluste vom Vortag wieder wett. Am Montag hatte das von US-Präsident Donald Trump angekündigte vorläufige Ende der Verhandlungen über ein weiteres US-Konjunkturpaket belastet. Am Mittwoch setzte sich an den Finanzmärkten aber wieder mehr Zuversicht durch.

Die US-Notenbank veröffentlichte zudem ihr Protokoll zur September-Sitzung. Daraus geht hervor, dass die Fed die Beibehaltung ihres sehr lockeren geldpolitischen Kurses in Aussicht stellt. Den Euro bewegte das per Saldo kaum./ajx/he