Devisen: Euro fällt etwas - Ifo-Index bewegt kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch leicht nachgegeben. Am frühen Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1123 US-Dollar und rutschte damit auf ein Tagestief. Der überraschend starke Ifo-Index stützte den Kurs nicht nachhaltig. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1162 Dollar festgesetzt.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember deutlich aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima legte auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr zu. Die befragten rund 9000 Unternehmen bewerteten sowohl die aktuelle Lage als auch ihre Erwartungen für das kommende halbe Jahr besser. Analysten hatten mit einem weniger starken Zuwachs gerechnet.

Am Nachmittag stehen keine nennenswerten Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm. Politisch richten sich die Blicke auf das Repräsentantenhaus, dort soll über das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump abgestimmt werden. Wegen der Sitzmehrheit der Demokraten wird mit einer Zustimmung gerechnet. Im Senat, der ebenfalls zustimmen müsste, um Trump seines Amtes zu entheben, sind allerdings die Republikaner in der Mehrheit./niw/jsl/fba