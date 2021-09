Devisen: Euro fällt unter 1,18 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1790 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit etwa zwei Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag noch auf 1,1841 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn stehen keine entscheidenden Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für stärkere Kursbewegung sorgen könnten. Es äußern sich allerdings einige hochrangige Notenbanker, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die EZB hatte vergangene Woche beschlossen, das Tempo ihrer Wertpapierkäufe etwas zu verringern. Sie wollte den Schritt aber nicht als geldpolitische Straffung verstanden wissen./bgf/jha/