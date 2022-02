Devisen: Euro gibt etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag leicht nachgegeben. Im Gegensatz zu der Berg- und Talfahrt am Vortag hielten sich die Bewegungen aber in engen Grenzen. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1405 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1417 (Donnerstag: 1,1439) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8759 (0,8742) Euro.

Der Eurokurs war am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf unerwartet hohe US-Inflationsdaten unter Druck geraten und unter 1,14 Dollar gefallen, bevor er sich deutlich erholte und bis auf fast 1,15 Dollar stieg. Am Freitag jedoch gewann der Dollar gegenüber dem Euro wieder an Wert. Die Aussicht auf kräftig steigende Leitzinsen zur Bekämpfung der deutlichen Preissteigerungen in den USA stützte die US-Währung. Enttäuschende Daten zum US-Verbrauchervertrauen im Februar belasteten den Dollar nicht.

Die leichten Verluste beim Euro wurden mit Aussagen der EZB-Präsidentin begründet. Christine Lagarde fürchtet nicht, dass höhere Tarifabschlüsse die Inflation weiter anheizen könnten. In den meisten Eurostaaten, darunter Deutschland, seien die Lohnforderungen ausgesprochen moderat, sagte die Französin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Aussagen sprechen eher gegen rasche Zinserhöhungen. Die EZB will im März konkretere Hinweise auf die künftige Geldpolitik geben.

Das britische Pfund legte derweil gegenüber vielen wichtigen Währungen zu, nachdem robuste Konjunkturdaten aus dem Vereinigten Königreich veröffentlicht wurden. Die Wirtschaft des Landes ist im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. Nach einem Einbruch infolge der Corona-Pandemie im Jahr 2020 um 9,4 Prozent wuchs die Wirtschaftsleistung 2021 um 7,5 Prozent. Dies war der stärkste Anstieg seit dem Zweiten Weltkrieg.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83958 (0,84248) britische Pfund, 132,24 (132,42) japanische Yen und 1,0557 (1,0571) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 1835 Dollar. Das waren etwa neun Dollar mehr als am Vortag./jsl/bgf/he