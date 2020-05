Devisen: Euro gibt etwas nach - Dollar legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag moderat nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0940 US-Dollar und damit etwas weniger als im Handel in Asien. Am Freitagabend hatte der Euro noch knapp unter der Marke von 1,10 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag vor dem Mai-Feiertag auf 1,0876 Dollar festgesetzt.

Belastet wurde der Euro zum Wochenstart vor allem durch den US-Dollar, der gegenüber vielen Währungen zulegte. Händler nannten als Grund wieder aufkommende Spannungen zwischen den USA und China. Es geht um Schuldvorwürfe der USA in Richtung China wegen der Corona-Pandemie. Befürchtet wird ein Wiederaufflammen des Handelsstreits zwischen den beiden Wirtschaftsmächten. Der Dollar als weltweite Reservewährung war daher stärker gefragt.

Konjunkturdaten fielen angesichts der Corona-Krise weiter ernüchternd aus. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts IHS/Markit für die Industrie der Eurozone fiel im April auf ein Rekordtief. Der Stimmungsindikator des Analyseinstitut Sentix stieg zwar leicht an, stabilisierte sich damit aber nur in der Nähe seines im Vormonat erreichten Rekordtiefs.

Am Nachmittag werden aus den USA Auftragsdaten aus der Industrie erwartet. Für den Berichtsmonat März, in dem die Corona-Pandemie über die USA hereinbrach, wird mit einem massiven Rückgang um gut neun Prozent zum Vormonat gerechnet./bgf/ssc/jha/