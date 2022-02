Devisen: Euro gibt Gewinne zum US-Dollar ab - Rubel erneut unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die wieder gestiegene Verunsicherung durch die Ukraine-Krise hat den Euro am Mittwochnachmittag belastet. Vorherige Kursgewinne gab er vollständig ab. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1325 US-Dollar. Am Mittag war sie noch bis auf 1,1359 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1344 (Dienstag: 1,1342) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8815 (0,8817) Euro.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bleibt auch zur Wochenmitte das beherrschende Thema. Die Verunsicherung nahm am Nachmittag wieder zu. Der ukrainische Digitalminister Mychajlo Fedorow berichtete von massiven Cyberangriffen auf Internetseiten der ukrainischen Regierung. Laut einem Bericht des US-Magazins "Newsweek" warnen die USA vor einem militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine in den nächsten 48 Stunden. Von der hohen Verunsicherung profitierte neben dem Dollar der als sicher geltende Schweizer Franken.

Der Rubel geriet gegenüber dem Euro und dem Dollar deutlich unter Druck. Der Euro stieg im Gegenzug bis auf 91 Rubel. Am Dienstag hatte er kurzzeitig noch etwas höher notiert und den höchsten Stand seit April 2021 markiert. Am Morgen hatte sich die Lage an den Finanzmärkten vorübergehend etwas entspannt. Die Sanktionen der Europäischen Union und den USA gegen Russland waren weniger stark ausgefallen, als allgemein erwartet wurde.

Laut Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank, dürfte die Unsicherheit hoch bleiben. Die Lage in der Ukraine spitze sich weiter zu, ein militärischer Konflikt werde immer wahrscheinlicher. "Die Geldpolitik rückt in den Hintergrund, jetzt sitzt in erster Linie die Risikoaversion am Steuer", schreibt Praefcke.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83463 (0,83685) britische Pfund, 130,58 (130,54) japanische Yen und 1,0431 (1,0422) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 1907 Dollar. Das waren etwa acht Dollar mehr als am Vortag./jsl/bgf/jha/