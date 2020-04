Devisen: Euro gibt nach - Dollar legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstagvormittag etwas nachgegeben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0820 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0860 Dollar festgesetzt.

Die Finanzmärkte sind durch die anhaltend hohe Verunsicherung wegen der Corona-Krise geprägt. Davon profitiert in erster Linie der amerikanische Dollar, der als weltweite Leitwährung und oftmals als sicherer Hafen angesehen wird. "Derweil zeigen die konjunkturellen Datenveröffentlichungen mit teilweise extremen negativen Ausschlägen, wie groß die Schäden sind, die die Viruspandemie angerichtet hat", kommentierten die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Jüngste Turbulenzen am Rohölmarkt sorgen für zusätzliche Beunruhigung. Am Montag war der Preis für amerikanisches Rohöl erstmals in den negativen Bereich abgerutscht. Fachleute erklärten das Phänomen mit einem giftigen Gemisch aus einer krisenbedingt stark fallenden Nachfrage und einem viel zu hohem Angebot. Risiken bestehen vor allem für die amerikanischen Ölförderer und die sie finanzierenden Geldgeber, zu denen auch US-Banken gehören.

Mit Spannung erwartet werden die monatlichen Umfrageergebnisse des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zu den Konjunkturerwartungen für Deutschland. Es wird nach dem jüngsten Einbruch zwar mit einem kleinen Anstieg gerechnet. Der Wert dürfte jedoch weiter tief im negativen Bereich liegen, was eine anhaltende starke Skepsis signalisieren würde./bgf/jsl/mis