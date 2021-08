Devisen: Euro gibt nach Freitagsverlusten erneut nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den starken Verlusten am Freitag hat der Eurokurs am Montag erneut nachgegeben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1746 US-Dollar gehandelt. Sie notierte damit noch etwas niedriger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1761 (Freitag: 1,1807) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8503 (0,8470) Euro.

Vor dem Wochenende hatten unerwartet starke Arbeitsmarktdaten aus den USA dem Dollar Auftrieb verliehen. Im Juli wurden so viele neue Arbeitsplätze geschaffen wie seit fast einem Jahr nicht mehr und die Arbeitslosenquote ging überraschend deutlich zurück. Zudem ist laut Zahlen vom Montag die Zahl der offenen Stellen erstmals über 10 Millionen gestiegen.

Die Arbeitsmarktentwicklung dürfte den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen, aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik schrittweise auszusteigen. Der Markt wartet jetzt auf die amerikanischen Verbraucherpreisdaten für Juli, die am Mittwoch anstehen. Experten rechnen mit einer leichten Abschwächung der zuletzt starken Inflationsdynamik.

Die verhaltene Stimmung für den Euro wurde durch schwache Konjunkturdaten weiter gedämpft. Der vom Finanzdienstleister Sentix erhobene Konjunkturindikator für die Eurozone trübte sich im August stärker als erwartet ein. "Die globale Konjunktur läuft auf Hochtouren, doch die Dynamik wird schwächer", hieß es von Sentix. Hierzu habe die konjunkturelle Abkühlung in Asien beigetragen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84745 (0,84840) britische Pfund, 129,50 (129,64) japanische Yen und 1,0786 (1,0724) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold gab deutlich nach und wurde am Nachmittag in London mit 1737 Dollar gehandelt. Das waren etwa 25 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he