Devisen: Euro gibt trotz EU-Einigung nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag trotz einer Einigung auf ein großes Corona-Finanzpaket auf EU-Ebene nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1430 US-Dollar. In der Nacht auf Dienstag war sie noch auf einen viermonatigen Höchststand von 1,1469 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1448 Dollar festgesetzt.

Am frühen Dienstagmorgen hatten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union nach langen Verhandlungen auf ein milliardenschweres Haushalts- und Finanzpaket geeinigt. Es geht um ein Corona-Konjunkturprogramm und den nächsten siebenjährigen EU-Haushalt. EU-Ratschef Charles Michel bezeichnete die Einigung als einen entscheidenden Moment für Europa. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sprach von einem historischen Moment.

Dass der Euro auf die Einigung nicht mit Gewinnen, sondern mit Verlusten reagierte, führten einige Marktteilnehmer auf Gewinnmitnahmen zurück. Im Vorfeld der Einigung hatte der Euro beständig zugelegt, nach Bekanntwerden bröckelte er aber ab. An den Märkten wird eine solche Reaktion oft mit der Börsenweisheit "Buy the rumor, sell the fact" umschrieben. Der Satz beschreibt Kursverluste nach weithin erwarteten, aber nicht ganz sicheren Ereignissen./bgf/zb