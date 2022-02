Devisen: Euro gibt zum US-Dollar deutlich nach - Russischer Rubel bricht ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag mit Kursverlusten zum US-Dollar auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Zulauf erhielten als sicher empfundene Währungen wie der Dollar oder der japanische Yen. Der russische Rubel brach gegenüber dem Dollar um mehr als sechs Prozent ein.

Ein Euro kostete am Morgen 1,1250 Dollar, im Tief war der Euro am frühen Morgen auf 1,1209 Dollar gefallen. Das war etwa ein Cent weniger als am Vorabend. Der Dollar legte gegenüber dem russischen Rubel stark zu und stieg über 84 Rubel. Im Gegenzug brach die russische Landeswährung ein.

In der Nacht auf Donnerstag hat Russland einen Angriff auf die Ostukraine gestartet. Die Lage ist unübersichtlich, es gibt Berichte über Angriffe auch in anderen Landesteilen. Präsident Wladimir Putin hatte am frühen Donnerstagmorgen eine Militäroperation in den ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk angeordnet./bgf/la/jha/