Devisen: Euro hält sich vor US-Inflationsdaten über 1,21 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch vor mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA über der Marke von 1,21 US-Dollar gehalten. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2130 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2170 Dollar festgesetzt.

Im Tagestief war der Euro am Morgen auf 1,2116 Dollar gefallen. Während der Dollar zunächst anstieg und den Euro belastete, gab die US-Währung zuletzt einen Teil ihrer Gewinne ab. Hierdurch wurde der Euro etwas entlastet. Starke Kursbewegungen blieben jedoch aus.

Am Nachmittag stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In den Vereinigten Staaten werden Inflationsdaten für den Monat April erwartet. Es zeichnet sich ein Teuerungssprung ab. Hauptgrund sind statistische Effekte aufgrund des Preiseinbruchs während der ersten Corona-Welle vor etwa einem Jahr.

Allerdings hat das Thema Inflation an den Finanzmärkten zuletzt wieder an Bedeutung gewonnen. Gründe sind die Erwartung konjunktureller Besserung und stark steigende Preise für Rohstoffe und Vorprodukte. Noch geben sich die großen Notenbanken gelassen: Sie erachten den Preisanstieg als lediglich temporäres Phänomen./bgf/jsl/mis