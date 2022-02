Devisen: Euro im US-Handel nur wenig bewegt - weiter über 1,14 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag im US-Handel nur leicht bewegt. Er hielt sich über 1,14 US-Dollar und kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,1436 Dollar. Damit verteidigte der Euro seine Gewinne aus der vergangenen Woche. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1447 (Freitag: 1,1464) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8736 (0,8723) Euro.

Auftrieb hatte der Euro zuletzt durch die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik durch die EZB erhalten. Vergangene Woche hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde erste Hinweise auf eine weniger lockere Linie gegeben. Hintergrund ist die hohe Inflation, die im Januar mit 5,1 Prozent deutlich über dem mittelfristigen EZB-Ziel von 2 Prozent liegt. Der Euro hatte daraufhin um bis zu zwei US-Cent zugelegt./ck/he