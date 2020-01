Devisen: Euro kaum verändert nach jüngsten Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1117 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1115 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt verlassen die Investoren wieder die sicheren Anlagehäfen, die sie zuletzt im Zuge einer gefährlichen Zuspitzung der Iran-Krise angesteuert hatten. Am Morgen stand daher der als sicher geschätzte japanische Yen unter Druck, während der Kurs des australischen Dollar, der als eher risikobehaftet gilt, zulegen konnte.

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran zeichnete sich zuletzt eine vorsichtige Entspannung ab. So geht US-Vize-Präsident Mike Pence davon aus, dass der Iran im Konflikt mit den USA auf Deeskalation setzt. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump moderatere Töne angeschlagen./jkr/jha/