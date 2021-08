Devisen: Euro legt etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag etwas zugelegt. Im Mittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1748 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch 1,1729 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1739 Dollar festgesetzt.

Die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stützten den Euro etwas. In der Eurozone wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Zum Ende der Woche richten die Investoren den Blick auf das Konsumklima in den USA, das von der Universität von Michigan ermittelt wird. "Im August dürfte die Verbraucherstimmung etwa auf dem Vormonatsniveau liegen und damit weiter als gedämpft zu bezeichnen sein", schreiben Experten der Helaba.

Seit Mittwochabend hat sich der Euro ein wenig von vorherigen Verlusten erholt. Auslöser der Euro-Schwäche war eine Dollar-Stärke nach überraschend starken Arbeitsmarktdaten aus den USA und einer zunehmenden Spekulation der Anleger auf den Ausstieg der US-Notenbank Fed aus der extrem lockeren Geldpolitik zur Stützung der Wirtschaft./jsl/jkr/jha/