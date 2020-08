Devisen: Euro legt leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montagvormittag leicht zugelegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1769 Dollar festgesetzt.

Am Markt wurden die leichten Euro-Gewinne mit einem etwas schwächeren US-Dollar begründet. Die überwiegend gute Aktienmarktstimmung belastete den als weltweite Reservewährung geltenden Dollar. Andere Währungen konnten im Gegenzug profitieren. Nach deutlichen Verlusten in der vergangenen Woche hat sich der Euro damit zunächst stabilisiert. Für Belastung hatten unter anderem schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone gesorgt. Dagegen waren Konjunkturdaten aus den USA, insbesondere vom Immobilienmarkt, meist robust ausgefallen. Im Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter mit einem eher impulsarmen Handel. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./bgf/jkr/mis