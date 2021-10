Devisen: Euro legt zu - Lira auf Rekordtief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag vor mit Spannung erwarteten Zahlen vom US-Arbeitsmarkt etwas zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1565 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Von dem zur Wochenmitte markierten 15-Monatstief entfernte sich der Euro etwas. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1562 Dollar festgesetzt.

Der Vormittagshandel verlief ruhig und ohne entscheidende Impulse. Für etwas Erleichterung an den Märkten sorgte die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit. Republikaner und Demokraten einigten sich auf eine Anhebung der Schuldengrenze bis Anfang Dezember. Eine längerfristige Lösung steht zwar noch aus, ein Zahlungsausfall der USA wurde jedoch zunächst verhindert.

Die türkische Lira geriet derweil unter Druck. Zum US-Dollar wurde am Vormittag sogar ein Rekordtief erreicht. Auslöser war ein Medienbericht, der Unzufriedenheit seitens Präsident Recep Tayyip Erdogan mit dem amtierenden Notenbankchef Sahap Kavcioglu nahelegte. Dem Bericht wurde wenig später von einem Regierungssprecher widersprochen. Schon seit längerem hadert Erdogan mit der Geldpolitik der Notenbank, der er eine zu straffe Haltung mit zu hohen Leitzinsen vorhält. Mehrfach wurde bereits die Führung ausgetauscht.

Am Nachmittag richtete sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf Arbeitsmarktdaten aus den USA. Es steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung an. Dem Bericht wird hohe Bedeutung für die kurzfristige Geldpolitik der US-Notenbank Fed zugesprochen. Die Fed will ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe bald zurückfahren und macht den konkreten Zeitpunkt vom Zustand des Arbeitsmarkts abhängig./bgf/jsl/mis