Devisen: Euro nach freundlichem Wochenstart wieder unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem freundlichen Wochenstart ist der Euro am Dienstag wieder unter Druck geraten. Im New Yorker Handel wurden für die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1854 US-Dollar bezahlt. Davor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1883 (Montag: 1,1926) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8415 (0,8385) Euro gekostet.

Der Euro litt ebenso wie andere Währungen unter einer breit angelegten Dollar-Stärke. Der "Greenback profitierte angesichts einer eher mauen Börsenstimmung von seinem Status als Reservewährung./gl/he