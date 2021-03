Devisen: Euro rutscht erstmals seit November unter 1,18 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag seinen Abwärtstrend fortgesetzt. Die Gemeinschaftswährung rutschte erstmals seit November unter 1,18 US-Dollar - im New Yorker Handel wurden zuletzt 1,1770 Dollar bezahlt. Davor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1802 (Mittwoch: 1,1825) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8473 (0,8456) Euro gekostet.

Als anhaltende Belastung erwies sich der aufwertende Dollar, der von steigenden Wachstumserwartungen für die weltgrößte Volkswirtschaft sowie der zuletzt trüberen Marktstimmung profitierte. Dagegen leidet der Euro unter der nur schleppend verlaufenden Corona-Impfkampagne in weiten Teilen Kontinentaleuropas./gl