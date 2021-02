Devisen: Euro steigt in Richtung 1,21 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag weiter zugelegt und ist in Richtung 1,21 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2080 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2025 Dollar festgelegt.

An Konjunkturdaten, die den Euro bewegen könnten, stehen am Dienstag Außenhandelsdaten aus Deutschland und Produktionsdaten aus der italienischen Industrie auf dem Tagesprogramm.

Aus den Reihen der EZB äußert sich Chefvolkswirt Philip Lane. In den USA treten auch einige Notenbanker an die Öffentlichkeit. Ansonsten stehen dort keine Termine mit absehbarer Marktrelevanz auf dem Plan./bgf/zb