Devisen: Euro steigt nach überraschend starken Ifo-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen. Nach einem besser als erwartet ausgefallenen Ifo-Geschäftsklima erreichte die Gemeinschaftswährung am Vormittag ein Tageshoch bei 1,1835 US-Dollar. Am Vorabend hatte der Kurs noch unter 1,18 Dollar gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1847 Dollar festgesetzt.

Nachdem der Euro bereits am frühen Morgen von einer Dollar-Schwäche etwas profitieren konnte, baute er nach der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas seine Kursgewinne aus. Im August hat sich die Stimmung in deutschen Unternehmen den vierten Monat in Folge aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg gegenüber Juli um 2,2 Punkte auf 92,6 Zähler.

Es sei ermutigend, wenn sich das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer weiter vom Einbruch in der Corona-Krise erhole, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. In vielen Bereichen laufe die deutsche Wirtschaft bereits wieder rund. "Die deutsche Wirtschaft ist auf Erholungskurs", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Ergebnisse der Umfrage unter etwa 9000 Unternehmen./jkr/bgf/mis