Devisen: Euro steigt weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im späten US-Devisenhandel weiter zugelegt. In der Spitze näherte er sich der Marke von 1,09 US-Dollar. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0885 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0826 (Dienstag: 1,0861) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9237 (0,9207) Euro gekostet.

Der Handel zwischen Euro und Dollar war zur Wochenmitte eher ruhig. Preisdaten von der Herstellerebene bestätigten den hohen Inflationstrend in den USA. Wegen der starken Teuerung wird von der US-Notenbank Fed ein entschlossenes Gegensteuern erwartet. Allein bis Jahresende rechnen die Anleger an den Finanzmärkten mit Zinsanhebungen von rund zwei Prozentpunkten./bek/he