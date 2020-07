Devisen: Euro steigt wieder über 1,14 US-Dollar - EU-Gipfel im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1420 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1414 Dollar festgesetzt.

Der Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sei "das Schlüsselevent der Woche", heißt es in einem Marktbericht der Dekabank. Beraten wird vor allem über den geplanten milliardenschweren Corona-Wiederaufbaufonds. Eine rasche Einigung gilt als unwahrscheinlich. "Angesichts der Unstimmigkeiten, was die Größe und Struktur des Wiederaufbaufonds anbelangt, bleiben wir skeptisch, dass dieser Gipfel schon eine Einigung bringen wird", urteilen Analysten der Dekabank. Am Nachmittag stehen einige Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm, darunter die Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten vor dem Wochenende weitgehend zurück./bgf/jkr/mis