Devisen: Euro tritt vor wichtigen US-Konjunkturdaten auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1769 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1772 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürfte sich das Interesse auf wichtige Konjunkturdaten richten. Auf dem Programm stehen am Nachmittag Zahlen zur Umsatzentwicklung im amerikanischen Einzelhandel und zur US-Industrieproduktion. Nach einem starken Arbeitsmarktbericht für Juli waren jüngste US-Konjunkturdaten hingegen teilweise schwach ausgefallen. Zur aktuellen Verunsicherung der Anleger haben aber auch enttäuschende Konjunkturdaten aus China beigetragen, der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Am Abend wird außerdem eine Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell erwartet. Powell könnte die Gelegenheit nutzen, um Hinweise auf den Beginn einer Rückführung von Anleihekäufe der Fed zu liefern. Nach Einschätzung der Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank rückt eine entsprechende Entscheidung der amerikanischen Notenbanker näher. "Daran dürfte nach einem weiteren soliden Arbeitsmarktbericht sowie den Äußerungen zahlreicher Mitglieder des geldpolitischen Rates in den letzten Tagen inzwischen kaum ein Zweifel mehr bestehen", sagte die Analystin./jkr/jsl/mis