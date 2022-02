Devisen: Euro über 1,13 US-Dollar stabilisiert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag im späten US-Devisenhandel etwas stabilisiert. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1332 US-Dollar, nachdem sie zuvor bis auf 1,1315 Dollar nachgegeben hatte. Die Kursbewegungen hielten sich kurz vor dem Wochenende aber in Grenzen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1354 (Donnerstag: 1,1370) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8808 (0,8795) Euro gekostet.

Vor allem die Ukraine-Krise sorgt für Verunsicherung. Etwas aufgehellt wurde die Stimmung durch die Aussicht auf weitere Verhandlungen. In der kommenden Woche wollen sich die Außenminister der USA und Russlands, Antony Blinken und Sergej Lawrow, treffen. Dann aber kamen Berichte auf, wonach die Separatisten in der Donbass-Region Frauen und Kinder nach Russland evakuieren wollten. Daher geriet der russische Rubel zu anderen wichtigen Währungen unter Druck./bek/he